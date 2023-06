Un àrbitre de la Kings League, hospitalitzat per un atac d'ansietat

A la, com passa alconvencional, les emocions sempre estan a flor de pell. I com no podia ser d'altra manera, tots els ulls estan posats sempre en l'actuació arbitral. El problema és quan l'actitud d'alguns se'n va de les mans i venen els ensurts. És el que ha passat en aquesta jornada de la competició, després de la qual un àrbitre ha acabatEs tracta de l', un dels tres col·legiats que habitualment dirigeix els partits de la Kings League. Segons ha explicat ell mateix a través de les xarxes socials, va patir un"molt fort" després de rebre, dirigides també cap a la seva família, i milers d'"Estem acostumats, per desgràcia, que ens diguin de tot i ens insultin. Però hi ha moments en què eli eldiuen prou", ha explicat l'Edgar, que ha assegurat que ara es prendrà uns dies deper "carregar les piles i tornar més fort". L'àrbitre també aclareix que li fa ràbia equivocar-se, però creu que no es mereix tot l'que ha rebut.El cas és que no és el primer cop que es produeixen onades d'insults i amenaces cap als professionals que dirigeixen els partits de la Kings League. Les reaccions delsi delssón naturals i, en plena tensió, molts cops esclaten contra els. El problema és que tots ells acumulen milions de seguidors i no tots saben distingir que és xou i que és excedir-se.

