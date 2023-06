El temps d'aquest dimarts: la inestabilitat s'instal·la a Catalunya amb data de caducitat

Temperatura, en general, a l'alça

Fins dijous, tindrem alguns ruixats que afectaran principalment l'oest de Catalunya. En el següent vídeo us en donem tots els detalls: https://t.co/WdGaCcJDMJ — Meteocat (@meteocat) June 19, 2023

El temps fins dimecres arreu de Catalunya serà inestable, segons la previsió del Sistema Meteorològic de Catalunya (). En les pròximes 48 hores ens trobarem a la frontera entre una baixa en altura a l'Atlàntic i una advecció d'aire càlid al Mediterrani, el que farà que a casa nostra continuem sota una massa d'aire inestable que encara podrà deixar alguns ruixats sobretot a l'oest.El dia començarà amb un cel poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que seran més abundants a la meitat oest del país on arribaran algunes nuvolades que es mantindran al llarg del dia. Al migdia també creixeran nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i l'interior del quadrant nord-est on quedarà mig o molt ennuvolat. A banda d'això, hi haurà núvols baixos a trams del litoral, més extensos al final de la jornada.Com dèiem, les precipitacions, que poden ser, es concentraran sobretot a l'interior del terç oest, tot i que no se'n descarten a la resta de l'interior del país. Localment aniran acompanyades de tempesta. La temperatura, tant mínima com màxima, serà lleugerament més alta, excepte la màxima al quadrant nord-oest on quedarà semblant o lleugerament més baixa.Laserà entre bona i excel·lent per bé que serà transitòriament regular o dolenta en moments de ruixat. Finalment, elbufarà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia, amb predomini del terral al litoral. Durant les hores centrals del dia bufarà de component sud a l'interior i de component sud i est al litoral, fluix amb alguns cops moderats.

