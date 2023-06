Obren la primera caseta de petards de baixa sonoritat a Barcelona

La ciutat dedisposa des d'aquest dilluns d'una caseta de petards deon només es vendran productes de mitja i baixa sonoritat. Es tracta d'un establiment low loise que l'empresaha ubicat a la. Comercialitza elements pirotècnics especialment dissenyats per a col·lectius amb sensibilitat auditiva com ara nens, persones grans o fins i tot animals. Segons ha explicat a l'ACN el CEO de la companyia,, l'objectiu de la mesura és promoure una pirotècnia més "inclusiva" i "sostenible", respondre a les demandes de la societat actual i a un model decada cop més familiar i on els productes per a infants han guanyat protagonisme.Brau ha explicat que l’origen de la línia de petards de baixa sonoritat resideix en la iniciativa que l'empresa va emprendre fa cinc anys quan va decidir categoritzar els seus productes entre baixa, mitja i alta sonoritat. “Vam considerar baixa sonoritat tot allò que estava per sota de, que és el volum normal d’una conversa”, ha comentat el CEO de la companyia, que ha explicat que des de llavors s’han anat desenvolupant elements pirotècnics d’acord amb aquestes classificacions.Així mateix, també ha assenyalat que el perfil de la revetlla ha canviat en els darrers anys i ha evolucionat cap a una festa més familiar i infantil. “A vegades la societat ens marca el camí”, ha considerat Brau. En aquest sentit, ha assegurat que adaptar els seus productes a les necessitats de les persones ambi alsés un dels objectius. “No es tracta dels petards de Sant Joan, sinó de la pirotècnia en general”, ha assegurat Brau.En el cas de l’establiment de la plaça Molina, els compradors només hi trobaran petards de mitja i baixa sonoritat. Brau ha indicat que l’any passat l’empresa ja va dur a terme una prova pilot ainstal·lant una caseta amb característiques similars i ha apuntat que enguany han decidit estendre la iniciativa a Barcelona. A més, la companyia ha elaborat també uns tríptics amb informació adreçada als propietaris de mascotes per ajudar-los.A banda de la caseta low noise de la plaça Molina, ha explicat que el 55% dels productes del catàleg de La Traca estan tipificats com a elements de, per respectar les persones amb sensibilitat auditiva i també als animals. Així mateix, ha assegurat que la voluntat de crear productes cada cop més respectuosos amb les persones i el medi ambient és un objectiu compartit pel sector. “Fa deu anys elsque es venien eren de quinze grams i ara els que oferim són de dos”, ha comentat. L’empresa catalana encara aquesta revetlla de Sant Joan amb un creixement exponencial de la seva activitat.

