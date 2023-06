Guardiola tanca la porta a un possible retorn al Barça: «La meva etapa es va acabar»

L'home que en el seu dia va ser l'entrenador insígnia del, el tècnic d'un equip que va poder-ho guanyar tot,, ha trencat l'esperança de tots aquells culers que encara somiaven amb un hipotètic retorn del mag a les banquetes del Camp Nou. En una breu intervenció als mitjans de comunicació abans del Puma Legends Trophy, ha qualificatd'entrenador "meravellós" perquè a banda de conèixer el club i l'estil, també ha guanyat la Lliga, un premi a la feina feta, segons el de Santpedor.En aquest sentit,, ja que és "collonut", i quan decideixi que la seva etapa ha acabat, "el succeirà Busquets o un altre", ha vaticinat Guardiola. En canvi, sobre ell, s'ha expressat així de contundent:A més a més, Guardiola"Amb Laporta ens veiem una vegada a l'any. L'últim cop anava a sopar amb l'economista Xavier Sala i Martín i el meu fill. Ell no tenia on sopar i vam decidir menjar plegats", ha apuntat. Tot seguit, ha dit que encara continua sent soci del Barça i fent broma amb els periodistes ha demanat que, en això sí, li guardin la plaça.

