Horari del metro per la revetlla de Sant Joan

Transport públic per a la nit de Sant Joan

Barcelona ja es prepara per a la. Les guinguetes de la platja estaran, un any més, tancades; els barris preparen les seves festes populars, amb fogueres, sopars i trobades veïnals, i elja ha anunciat quinsfarà per donar servei a tota la població que decideixi quedar-se a la capital catalana a celebrar la festa d'entrada a l'estiu.Com ja és habitual, eldurant el dia, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, estarà. D'aquesta manera, el metro funcionarà aquest cap de setmana, de forma ininterrompuda durant 67 hores. Concretament, obrirà el divendres 23 a les 5 del matí i no tancarà fins a les 24.00 de diumenge.Més enllà del metro, a Barcelona la resta de transport públic també alterarà els seus horaris per a la revetlla de Sant Joan. Pel que fa als, aquests funcionaran com d'habitual: fins a les 22 hores hi haurà en circulació elsi, després, es posaran en marxa elsEn el cas del, aquests oferirandurant tota la revetlla.oferiran els seus horaris habituals de vigília de festiu: el primer tancarà a les dues de la matinada i el segon respectarà els horaris de qualsevol divendres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola