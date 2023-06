Carina Mejías se suma a Vox pel 23-J després de passar per PP i Ciutadans

serà la número 2 depera les eleccions espanyoles del 23-J. Així ho ha confirmat la formació d'extrema dreta aquest dilluns, en què també ha anunciat que el cap de llista per a la mateixa demarcació serà. Vox va obtenir precisament dos regidors per Barcelona a les últimes eleccions celebrades el 2019, llavors ambcom a candidat i ara màxim líder del partit ultra al Parlament.Mejías (Barcelona, 1964) té un llarg historial en l'espai polític que ocupa la dreta espanyola. El 1991 ja es va fer afiliada deli ha estat diputada alper la formació popular durant dues legislatures -entre 1999 i 2003 i entre 2006 i 2010-, sent també portaveu parlamentària. Després de quedar-se sense escó va fitxar perel 2012 i va ser escollida número tres per Barcelona a les eleccions al Parlament del mateix any.En aquells comicis va sortir elegida com a diputada, però el 2015 va abandonar la cambra per presentar-se com a candidata a l'alcaldia de. Després de ser regidora durant un mandat, el 2020 va marxar del partit taronja pel suport que havien fet adurant la pandèmia. Ara torna a la política de primera plana amb l'extrema dreta.

