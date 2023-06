Un part durant un vol mobilitza l'aeroport de Barcelona en plena matinada

Vuelo de Lagos a Ámsterdam se desvía de urgencia esta madrugada a #Barcelona por pasajera en avanzado estado de gestación que se ha puesto de parto. Le facilitamos descenso y maniobra de aproximación a pista 02 mientras coordinamos con el aeropuerto la atención médica. Según nos… pic.twitter.com/wBgF6fZf2u — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 19, 2023

Situació d'alerta la que s'ha viscut la matinada d'aquest dilluns a l'. Un avió que cobria el trajecte entre(Nigèria) i(Països Baixos) ha hagut d'aturar-se a la capital catalana de manera imprevista després que una de les viatgeres es posés de part dins enmig del vol.Tal com ha explicat el compte de Twitter "Controladors aeris" el vol es va desviar just quan l'avió creuava, sobrevolant el m, la frontera entre. Des de l'aeroport de la capital catalana es va facilitar el descens de l'aeronau a la pista dos mentre es coordinava l'atenció sanitària.Finalment, però, la viatgera no va poder esperar i elva produir-se dins el mateix. Per fortuna, elshan confirmat que tant la dona com el nadó es troben en bon estat de salut després d'aquest ensurt i ja s'estan recuperant a Barcelona.

