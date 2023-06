Maragall no plega de l'Ajuntament

Retrets i exigències a Junts

Diputació de Barcelona: ERC no votarà al PSC

serà el número dos d'al Senat. Així ho ha decidit l'executiva dels republicans aquest dilluns, després de la maniobra del dissabte que va acabar amb qualsevol possibilitat que ERC i Junts governessin plegats a l'Ajuntament Barcelona . "Ens juguem la defensa de Catalunya i Barcelona davant de les ingerències de l'estat", ha dit el president del partit,, durant la intervenció en què ha explicat aquest moviment. Qui havia estat nomenat número dos d'ERC al Senat,, passarà a ser el primer suplent. Maragall, per tant, farà tàndem amb el catedràtic Joan Queralt . Tan bon punt s'ha anunciat la decisió, el cap de files d'ERC a Barcelona ha assegurat que es presenta per "respondre al pacte de l'Estat contra Barcelona".Els republicans volen denunciar d'aquesta manera al cor de l'estat espanyol el moviment que va portar al socialistaa l'alcaldia de la ciutat amb els vots dels comuns i el PP. "Dissabte vam tornar a constatar que quan Barcelona vota, l'estat espanyol veta. Estem davant d'una operació de les", ha criticat Junqueras. Així mateix, ha assegurat que el PP, el PSOE i Sumar són "eines" al servei de l'Estat i als seus interessos, i ha comparat la maniobra d'aquest dissabte amb la del 2019 que va evitar que Maragall arribés a l'alcaldia. "Fa 4 anys el PSC i comuns van pactar amb l'extrema dreta xenòfoba i ara el PSC i comuns pacten amb la dreta extrema del PP per impedir que a Barcelona hi hagi un govern independentista", ha afegit.L'ara nou candidat a les eleccions espanyoles ha assegurat també que anirà a Madrid a "", i a recuperar la clau que els comuns i Sumar han utilitzat "contra" Barcelona. "Portaré la veu de Barcelona i Catalunya, per defensar-la tant com sigui necessari, per contrastar i acompanyar els companys d'ERC en aquesta tasca. Per fer visible que Catalunya compta amb un grup de representació que no es resigna davant pactes antinatura", ha afegit Maragall, que comença ara una nova campanya.El dissabte, minuts després de la investidura de Collboni, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va retreure al nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni haver estat escollit a través d'un acord "fet des de Madrid" sobre el qual es projecta una "ombra" en l'àmbit d'Estat entre el PSOE i el PP. També el va advertir que l'han triat partits -comuns i PP- que tenen "models de ciutat i de país antagònics". "Volem que", va assenyalar en una intervenció breu.La decisió de situar ERC al Senat suposarà que Maragall deixi les seves responsabilitats a l'Ajuntament? Els republicans ho neguen rotundament i asseguren que les dues funcions seran "perfectament compatibles". De fet, Maragall ha recordat que durant quatre anys ha estat diputat al Parlament i regidor a la ciutat. "", ha promès. De fet, aquest matí mateix, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha instat Trias a no deixar l'acta de regidor: "Té molt a representar".Aquesta decisió de situar Maragall a la cambra alta és, segons els republicans, una voluntat de representar el conjunt del moviment independentista. En aquest sentit, Junqueras ha esperat que la presència de Maragall al Senat sigui el reflex d'una "" que pugui acompanyar els comuns "per sempre". El president del partit també ha posat com a bon exemple per a lales negociacions entre Maragall i Trias dels últims dies, encara que no hagin arribat a bon port."ERC ha donat la presidència del Parlament a Anna Erra sense demanar. ERC va demanar que es prioritzessinen el món municipal, i la resposta de Junts va ser donar l'alcaldia al PSC en llocs com Roses", ha reivindicat Junquera davant dels exsocis del Govern. Malgrat que ERC hagi pactat amb el PSC les diputacions de Tarragona i Lleida , Junqueras ha insistit en la voluntat de treballar un "acord programàtic conjunt" de les forces independentistes de cara a les eleccions generals. "No deixarem de fer una crida a Junts".Junqueras, fins i tot ha carregat una vegada més contra la decisió de Junts de sortir del Govern la passada tardor, i els ha instat a tenir el mateix "" que té ERC: "Estem convençuts que així podrem construir grans acords de país". Més enllà de la crida als juntaires, el president d'ERC ha situat el seu partit com l'únic vot que garantirà que mai es pacti amb el PP ni amb l'extrema dreta aquest 23-J. "Ni ani enlloc", ha dit en referència al fracàs del cordó sanitari a l'extrema dreta al municipi, del qual Junts finalment es va desmarcar per la falta d'un acord.Què passarà a la? Trias ja ha dit que malgrat el cop de l'Ajuntment de Barcelona, Junts no descarta pactes amb els socialistes a l'ens supramunicipal, com ha passat en l'últim mandat. "No estic en contra d'aquest pacte", ha dit Trias en una entrevista a Els Matins de TV3 . El PSC també ha admès converses amb Junts per reeditar el pacte . D'aquesta operació, però, ERC no en participaria, segons ha promès Junqueras: "No votarem una presidència socialista".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola