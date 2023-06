El PSC admet converses amb Junts per reeditar el pacte a la Diputació de Barcelona

ja és alcalde deamb els vots dels comuns i el PP, i els objectius ja són uns altres, concretament lai les. Pel que fa a la Diputació, els socialistes ja estan en converses amb Junts per reeditar un pacte que valoren "molt positivament". Aquest mateix dilluns, malgrat el malestar per haver perdut l'alcaldia,s'ha mostrat favorable a pactar amb el PSC a l'ens supramunicipal i ha tingut bones paraules per a la presidenta de la Diputació i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. "Estem tenint converses i quan ho tinguem lligat donarem més explicacions", ha dit la portaveu socialista,La de Barcelona és l'única diputació que falta per concretar. A Lleida i Tarragona, ERC i PSC han pactat perquè la presidència recaigui en els independentistes, mentre que a Girona un acord entre Junts i ERC permetrà que sigui per als postconvergents. El dubte, doncs, és a Barcelona, on les majories permetrien una entesa dels independentistes amb el suport de Tot per Terrassa, el partit de Jordi Ballart, o bé la reedició de pacte dels socialistes i Junts. La presidència de Núria Marín ha estat estable malgrat els retrets constants de Junts al PSC tant al Parlament com al Congrés, i les discrepàncies internes sobre els pactes amb els socialistes.Més enllà d'això, el PSC han celebrat l'èxit a Barcelona, on en un gir inesperat Collboni va aconseguir l'alcaldia. Amb el mapa municipal definit, els socialistes tenen l'objectiu situat en el 23 de juliol. "Volem guanyar les eleccions del 23-J", ha dit Tortolero. El PSC ha situat les eleccions com una dicotomia entre "Sánchez o Feijóo", malgrat que dissabte van rebre els vots de Daniel Sirera a l'Ajuntament. 48 hores després, les eleccions espanyoles van de PSOE o PP. "Les eleccions van d'avançar o retrocedir", ha afirmat. Segons els socialistes, els populars "van donar els vots per una investidura, no per un pacte de govern" a l'Ajuntament de Barcelona, malgrat que el PP ha fixat unes condicions a Collboni en matèria de seguretat, paralitzar les superilles o més castellà.Després de l'èxit a les eleccions municipals -són el partit més votat i han crescut significativament en nombre d'alcaldies-, el PSC té entre cella i cella el 23-J i s'ha volgut situar com a vot útil. "Demanem concentrar el vot en la candidatura de Pedro Sánchez, no podem tornar a l'Espanya en blanc i negre amb un govern de PP i Vox", ha dit Tortolero. Per ara, les enquestes donen la victòria a Sánchez molt ajustat amb Feijóo, però la clau la tindran els pactes postelectorals i les majories que surtin de les urnes. El PP, com s'ha vist al País Valencià, no té problemes per pactar amb l'extrema dreta de Vox, mentre que ERC ja demana als independentistes acordar el "preu" d'una nova investidura de Sánchez.

