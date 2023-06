Renfe uneix Barcelona amb Lió i Marsella i posa l'objectiu en París

Bitllets a la venda el 21 de juny

Nimes, ruta compartida de les dues línies

reprendrà els trajectes aa partir del 13 de juliol amb la ruta. L'operadora ha anunciat aquest dilluns el seu pla per convertir-se en un actor "de referència" al país gal després del trencament amb la francesa. L'empresa pública de ferrocarrils també unirà amb alta velocitat la capital catalana ia partir del 28 de juliol.Ara, l'objectiu de Renfe és oferir el trajecte al'estiu que ve, coincidint amb els. El president de l'empresa, Raül Blanco , ha assegurat que seria "un somni" que els esportistes olímpics espanyols arribessin amb tren a la capital francesa per a la cita que es disputarà entre el 26 de juliol i l'11 d'agost del 2024.El president de l'empresa ha assegurat que Renfe entra a França "amb vocació dei de ser un operador dedins de tot el territori francès. "Comencem amb Lió i Marsella, però amb l'objectiu posat a París", ha reiterat. Preguntat sobre en quin punt es troben els tràmits per a fer aquest trajecte, ha afirmat que "queda molta feina per fer".Alhora, Blanco ha admès que el procés és "complex i més lent" del previst i ha lamentat que no tots els països ho posin tan fàcil com l'per operar. "és un país molt obert a nivell econòmic, es veu en sectors com les telecomunicacions i l'energia. A la resta de països europeus s'hauria d'aplicar el mateix barem i el mateix nivell d'obertura", ha dit en una atenció als mitjans, en la qual ha assegurat que era un "" per Renfe.Elsde les dues noves rutes d'sortiran a la venda el 21 de juny amb una campanya de llançament per viatjar a 9 euros dins del mercat francès. Per a les rutes internacionals hi haurà dos preus de llançament: 19 euros per viatjar des defins a Barcelona,, i 29 euros per a la ruta completa. Renfe ha destacat que quan comencin a circular els trens serà la primera vegada que un maquinista de l’Estat presti un servei comercial en territori francès.L'operadora durà a terme unde la seva oferta AVE a França des del 13 de juliol. El servei arrencarà amb circulacions de divendres a dilluns. Durant el mes d’agost la ruta Espanya-França comptarà amb 16 circulacions setmanals. Al setembre, a la ruta de Lió i a l’octubre a la ruta de Marsella, Renfe començarà a operar els seus trens d'alta velocitat de dilluns a diumenge i oferirà 28 circulacions setmanals.Entre Barcelona i, ruta compartida per les dues línies, Renfe comptarà amb quatre trens diaris que permetran una combinació d’horaris i temps de viatge que atreguin els trens AVE al públic d’ambdós costats de la frontera. La connexió internacional permetrà temps de viatge en AVE com Barcelona-Nimes en tres hores,-Montpeller en dues hores, Barcelona-en quatre hores o Girona-Marsella en quatre hores.

