Els comuns, convençuts d'un tripartit a Barcelona després del 23-J: «Hem aprovat pressupostos 8 anys»

Crítiques a Maragall

"Va ser una decisió carregada de dificultats i contradiccions"., número dos de, ha reiterat aquest dilluns la complexitat del moviment que va prendre la seva formació dissabte a última hora, regalant els vots al socialista Jaume Collboni per evitar que Xavier Trias, guanyador del 28-M , arribés a l'alcaldia de Barcelona. En el comunicat emès, la formació d'Ada Colau assegurava que ho feia sense cap pacte amb el PSC i que es quedaria a l'oposició. Però dos dies després els comuns ja preparen el camí per entrar al. Un moviment, però, que s'hauria de forjar després de les, per evitar més ingerències en les decisions."Volem reconstruir un. Amb ERC i el PSC. Hi ha possibilitats? Totes, quan baixi el soroll i el tsunami associat al moment d'investidura, anirem descobrint que els tresque tenen més propostes en comú són aquests. Durant vuit anys hem aprovat pressupostos i projectes", ha apuntat Martí en roda de premsa des de la seu del partit, aquest dilluns. Així, des dels comuns consideren que la "possibilitat i és", i a hores d'ara no posa condicions concretes per l'entrada a un futur executiu. En aquest govern municipal hi hauria de ser? És una pregunta que el número dos dels comuns no ha volgut respondre.Ara bé, sí que serà rellevant eldel nou alcalde de la ciutat, ha assegurat. "Serà clau el Collboni que ens trobarem. En campanya semblava un, li preocupava satisfer a la dreta, les elits i l'establishment. Li preocupaven les catifes i no els carrers", ha apuntat. Si és aquest líder del PSC que es troben, els de Colau prometen quedar a l'oposició. Ara bé, veuen més que possible l'entrada a govern si es troben a l'altra banda el "" que durant els últims quatre anys va aprovar tots els projectes dels comuns.Sigui com sigui, de moment, pels comuns, la cosa no comença bé. "El discurs d'investidura va ser", ha declarat Martí. A més, ha assegurat que els comuns no sabien que Collboni havia fet una oferta a Trias per repartir-se l'alcaldia . Ara bé, malgrat això, reforcen la decisió que van prendre dissabte, per no "entregar" la ciutat a la dreta. "Ara s'obre un espai d'esperança, s'hauran de reteixir confiances, restablir ponts amb les forces polítiques d'esquerres", ha insistit aquest matí.Però per forjar aquest gran pacte d'esquerres, un dels imprescindibles segons els comuns és. Però Martí ha admès que no hi ha parlat des de dissabte, i ha criticat el seu "gest" de voler pactar el pròxim govern amb Junts. "No entenc el seu gest. Representa el millor del socialisme català i no puc entendre que hagués estat satisfet amb ser el primer tinent d'alcalde de Trias".

