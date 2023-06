Rufián revela que l'han intentat agredir a Madrid: «Em costa anar pel carrer»

T'estàn fent el CORDÓ SANITARI que tan defenses a altres llocs. No et queixis tuitero! Obvi.

Els espanyols saben que, per molt que estiguis a la nómina de ERC i siguis diputat d'aquest partit, ets un espanyol anticatalà, a Espanya estan encantats amb tu. El que passa és que ara vols contrarestar aixó, que ja fa temps que es comenta, i vols fer veure que ets el gran lluitador per Catalunya i que a Madrid t'odien, quan en realitat t'adoren. No ens prenguis per idiotes.

No t'ho creus ni tu Per Ardana el 19 de juny de 2023 a les 13:51

ho fan perquè ets català (crec)

Per Em sap greu, però no t'empaiten per l'Aznar o per l'Abalcat, el 19 de juny de 2023 a les 12:27 1 2

Rufián, has jugat amb foc, t'has sentit espanyol moltes vegades per tal de conservar les cadires del PSOE, potser per por al PP, i per fer veure un diàleg alb el PSOE que mai ha existit... Però ETS CATAL'A i això no li han ni perdonat a l'Arrimadas i el Ribera. Ja saps què deia em sembla que Góngora (fa segles) "l'únic català bo és el català mort" España sols veu bé els diners dels impostos pagats pels catalans. Sense aquests diners no existiria España, ERC aneu jugant, aneu rendir-vos...els catalans ho pagarem molt car, tots, els independentistes i els que no. Esclar que què t'importa a tu si vius a Madrid.