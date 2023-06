Prou trucades comercials sense permís: quedaran prohibides a partir del 29 de juny

a) no rebre trucades automàtiques sense intervenció humana o missatges de fax, amb fins de comunicació comercial sense haver prestat el seu consentiment previ;

amb fins de comunicació comercial sense haver prestat el seu consentiment previ; b) no rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial, llevat que hi hagi consentiment previ del mateix usuari per rebre aquest tipus de comunicacions comercials o llevat que la comunicació pugui emparar-se en una altra base de legitimació de les previstes a l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 de tractament de dades personals.

. Totes aquelles trucades inoportunes per intentar convèncer-te d'alguna qüestió comercialdel 2023 sense que l'usuari hagi donat el seu consentiment. A finals de mes entrarà en vigor un dels articles que quedaven pendents d'aprovació de la llei general de telecomunicacions que es va aprovar al Congrés i al Senat el juny del 2022. En concret, és, que va rebre el consentiment d'estar un any aturat "per poder posar-se en marxa". Diu així:Dret a la protecció de dades personals i la privadesa en relació amb les comunicacions no sol·licitades, amb les dades de trànsit i de localització i amb les guies d'abonats.1. Respecte a la protecció de dades personals i la privadesa en relació amb les comunicacions no sol·licitades els usuaris finals dels serveis de comunicacions interpersonals disponibles al públic basats en la numeració tindran els drets següents:En el cas que se segueixin fent trucades spam sense cap mena de consentiment, l(AEPD) podrà sancionar l'empresa, independentment d'on estigui ubicada: si a l'estat espanyol o fora d'ell. Existeixen molt poques excepcions, com la relacionada amb l'execució d'un contracte o el consentiment creat al voltant d'aquest. També si fos necessària per a protegir interessos vitals o el compliment de l'interès públic.De les poques companyies de telefonia que s'han pronunciat, la més important ésque ho considera positiu i es defensa perquè "ells sempre han estat molt respectuosos". Segons recullen diversos mitjans espanyols, nihan volgut pronunciar-se al respecte.

