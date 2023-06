Òmnium demana apartar el jutge que decidirà sobre el 25% de castellà a l'escola de Canet de Mar

ha interposat un recurs contra l'alteració del tribunal que ha de resoldre sobre la imposició del 25% de classes en llengua castellana a l'escola(Maresme). L'organització ha demanat de recusar el president de la sala contenciosa administrativa del(TSJC, en considerar que el seu nomenament respon a "una maniobra per interferir en la resolució del cas", ja que no li pertocaria a ell segons les normes del TSJC.L'entitat ha denunciat en un comunicat que no li correspon a ell presidir el tribunal. Òmnium representa famílies del centre educatiu on el TSJC va imposar que un quart de les classes es desenvolupessin en, motiu que va precipitar que el Govern i el Parlament modifiquessin la legislació amb la intenció de preservar el model d'immersió lingüística en català.L'advocat Benet Salellas ha posat en dubte que el TSJC "estigui actuant amb criteris objectius i imparcials" i ha denunciat que "la judicatura està posicionada de forma bel·ligerant contra el model d'escola catalana". "", ha afegit.Òmnium també ha advertit que el TSJC, la qual cosa interpreta com a una maniobra per "resoldre de cop, amb una resolució calcada i en ple període electoral", tots els procediments oberts per qüestions lingüístiques a les aules.

