no amaga la sevapel que va passar dissabte en la sessió de constitució del nou. L'estirabot ambi les forces que li van donar suport - el seu que "us bombin a tots" - ja queda enregistrat com un dels moments de la història recent de la política barcelonina. Però el malestar acumulat en les últimes 48 hores no impedirà, necessàriament, queanalitzi fredament quines aliances ha d'establir a la. I, ara mateix, no s'ha de descartar que el partit torni a pactar amb el, com ha passat en l'últim mandat, en quèha exercit de president de l'ens provincial. Així ho ha expressat el mateix Trias en una entrevista a Els Matins de TV3: "".La maniobra del PSC - amb la complicitat dels comuns i el PP - ha lesionat les relacions amb Junts a l'Ajuntament, però el soroll no comprometriaen altres administracions. "Tinc un gran respecte per la senyora [Núria] Marín. Com també tinc un gran respecte pel senyor [Antonio] Balmón, que a mi mai m'ha faltat a la paraula. Els que falten a la paraula els hem d'apartar la política", ha argumentat Trias, en referència a l'alcaldessa de l'i l'alcalde de. Els retrets del candidat de Junts han anat dirigits a Collboni. Trias ha insistit que el ressentiment de Junts pel fet que l'hagin apartat de l'alcaldia de Barcelona no ha de minar acords per assolir altres: "Ja sé que hi ha coses que són complicades d'entendre. Hem d'estar amb capacitat de poder governar.".L'exalcalde ha revelat aquest dilluns que va saber que no tornaria a ser alcalde de Barcelona mentre escoltava la ràdio. "Una hora abans vaig saber que no seria alcalde. Vaig avisar la família que no vinguessin. Havíem quedat que em trucarien [els adversaris] abans si canviaven la decisió. I", ha exposat Trias. "Continuen governant els mateixos i amb el suport del PP", ha afegit el candidat de Junts sobre la decisió de Collboni de mantenir els càrrecs dels comuns a l'Ajuntament . Trias, que ha afirmat que deixarà l'Ajuntament -sense posar data al seu adeu-, ha detallat que encara no ha parlat amb Collboni i tampoc ambEl cap de files de Junts en les eleccions municipals de Barcelona ha descartat que se sumi a les llistes de Junts alsdel 23 de juliol. "No té sentit que jo vagi a la llista", ha apuntat a TV3. Trias sí que s'ha ofert al partit per col·laborar en la. Si cal, intensament.

