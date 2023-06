Què has de fer si envies un Bizum a la persona que no toca?

No ens enganyarem.entre companys de feina, amics, membres d'una mateixa família, parelles... És un mètode fàcil i senzill de transferir diners de manera electrònica a través del mòbil, però que pot comportar certs problemes. Sí, és cert que pots enviar quantitats significatives de diners molt de pressa, però aquesta velocitat pot induir a un error molt comú:Hi ha alguna manera de reclamar-ho, què te'ls tornin?En primer lloc, cal estar molt atent ia la nostra llista de persones a Bizum. Un moviment massa brusc, no prestar atenció o que, simplement, l'aplicació ha tingut un problema, ens pot condemnar a perdre els diners. Encara que l'app et demana diverses vegades si vols confirmar l'enviament (i has de passar per verificacions a través de codis enviats al teu telèfon), caure en aquesta situació no és insòlit. El problema és que no,cancel·lar res.Primer, confiar en el bon sentit de la moral del receptor erroni dels nostres diners. Eladverteix que hi ha certes solucions que poden acabar fins als tribunals. Com hem explicat, la primera part és intentar que la persona que ha rebut la quantitat ens la torni amb un altre Bizum. No rebre resposta o que s'hi negui pot ser denunciat als jutjats.És llavors on es pot posar una denúncia per delicte d'apropiació indeguda, un delicte que. Encara que siguin només deu euros o tornar l'import de la part proporcional d'un sopar, cal estar molt atents a què no ens surti car el fet de voler anar massa de pressa fent un Bizum.

