Feijóo assegura que amb el suport a Collboni «ha guanyat Espanya»

El líder del PP,, ha qualificat elper ser alcalde de Barcelona com un exemple de "sentit d'Estat" i ha assenyalat que amb aquesta decisió. També ha esmentat el suport donat a Vitòria al candidat socialista enfront l'alternativa de Bildu. Ho ha dit en el transcurs de la intervenció que ha fet a Madrid davant el Fòrum Nova Economia. Feijóo ho ha comparat amb un Pedro Sánchez que, segons ell, està disposat a governar "amb independentistes i Bildu".Que "el principal alcalde de Catalunya sigui elegit gràcies al PP és bo per Catalunya", ha assenyalat Feijóo, qui ha recordat l'Ha explicat que van informar al PSOE de la predisposició del PP de votar Collboni i ha mostrat sorpresa per la resposta de Ferraz:, que això no ho portaven ells". També ha assenyalat que van advertir a Jaume Collboni "que no els enganyés". "Si el senyor Collboni no ha dit la veritat, haurà de respondre davant els ciutadans". "Nosaltres hem complert amb la nostra obligació".A la pregunta de si seria possible un govern espanyol deamb el PSOE després de les eleccions del 23-J "per impedir que hi hagués ministres de Vox", ha mostrat escepticisme. Feijóo ha assenyalat que "amb un altre secretari general del PSOE potser seria possible, però". També ha fet una al·lusió, a preguntes dels assistents, a les tensions viscudes en l'espai de Sumar, assegurant que el veto imposat a Irene Montero mostra el "caïnisme" d'aquest sector polític.Feijóo ha dit que volia enviar un missatge. El líder del PP ha volgut deixar clar que un govern del PP a Espanya "no farà lleis com la del només sí és sí ni es negarà ni es deixarà de lluitar contra una lacra que deixa cada any desenes de". "Crec en el centre reformista -ha afirmat-, allí em trobaran i allí és on hi ha una clara majoria d'espanyols". Feijóo també ha marcat una línia vermella a Vox i ha assegurat que, provenint d'una "nacionalitat històrica", defensarà l'estat de les autonomies.Per Feijóo, el PP "ha abandonat la política de trinxeres i serà el partit dels ponts". Ha explicat que entén Espanya "com una majoria social, no com unaque volen imposar els seus prejudicis". Ha anunciat algunes de les mesures que adoptarà si arriba a la Moncloa, amb un executiu amb menys ministeris, una rebaixa de l'IRPF, un increment de les penes de corrupció i la recuperació del delicte de sedició per l codi penal". Sobre quins serien elsd'un govern Feijóo, a l'escoltar els noms de Luis de Guindos, Luis Garicano, Juan Bravo o Hernández de Cos, no s'ha pronunciat però ha dit que "tots són bons".El president del PP ha subratllat l'èxit del partit el 28-M. Ha donat per fet el "canvi" polític a l'estat espanyol i ha criticat la data elegida per celebrar les eleccions del 23-J, que no facilitarà més participació i només intenta fer oblidar el. Feijóo s'ha referit a unaque ha estat esperant el moment de pronunciar-se. S'ha referit a les lleis "del radicalisme més anacrònic" i s'ha preguntat què podrien donar més de si "quatre anys més de sanchisme".El cap del PP ha advertit contra unen cas que poguessin governar després del 23-J. Feijóo ha assenyalat que s'ha passat "dels pactes secrets amb Bildu a elogiar-lo", en referència a unes declaracions del delegat del govern espanyol a Madrid dient que Bildu havia contribuït a "salvar vides".Feijóo ha fet aquestes declaracions només dos dies després del ple de l'Ajuntament de Barcelona en què el PP va sumar els seus vots al PSC i els comuns d'Ada Colau per fer alcalde Jaume Collboni., el PP va contribuir a fer alcalde el candidat socialista enfront l'alternativa de Bildu. Després dels acords generalitzats amb Vox en municipis i governs de comunitats autònomes, especialment al País Valencià, el PP vol lluir els pactes al ple de Barcelona per presentar-se com un "partit d'Estat" a les portes de les properes eleccions espanyoles del 23-J.

