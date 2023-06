Dimiteix el primer dia un alcalde del País Basc després de tenir un accident per conduir begut

Situació insòlita la que s'ha viscut aquest cap de setmana a, un poble de Bizkaia, al País Basc. Dissabte es va investir el nou alcalde de la localitat,, candidat de Bildu. Poques hores després, ja de matinada, el nou alcalde va patir un accident de cotxe i va superar la taxa d'alcohol permesa. L'accident de trànsit va tenir lloc a Sollube i Larrauri va donar una taxa de, tres vegades més del que està permès.Aquest mateix diumenge, poques hores després dels fets, Asier Larrauriquan només feia 24 hores que havia estat escollit com a nou alcalde de la localitat. El partit li ha acceptat la renúncia i ha emès un comunicat on asseguren que "si per alguna cosa destaca l'esquerre independentista basca és per la seva credibilitat i compromís amb el seu poble i la ciutadania" i això, segons el text, "obliga a tots els seus càrrecs públics a actuar en conseqüència amb un comportament exemplar i transparent".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola