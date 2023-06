​Pleguen en bloc els membres de la comissió de festes de Ripoll com a mostra de rebuig al govern d'extrema dreta

‼️‼️‼️‼️



La Comi de Ripoll , la comissió de festes que porta anys organitzant lai altres activitats com el, ha anunciat que les persones que en formen part actualment pleguen en bloc com a mostra de rebuig al govern d'extrema dreta recentment elegit."No ens sentim partícips d'un ajuntament que no tolera altres col·lectius, discriminant de forma directa", diuen en un comunicat. Recorden que la seva funció és la de muntar jornades festives de caràcter inclusiu, "on tothom tingui el seu espai i pugui gaudir". I afegeixen que "les ganes segueixen aquí, però no ens sentim amb la motivació com per col·laborar amb aquest ajuntament". També agraeixen a la gent del poble haver-hi participat.

