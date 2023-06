​Els errors més comuns que cometem amb els cosmètics

Fer servir cremes abans d'anar a dormir

Quan ens hem de rentar la cara?

Es poden fer servir cremes del cos per a la cara?

El contorn dels ulls

Evitar els productes "per a tota mena de pells"

Productes de supermercat?

Guardar els cosmètics al lavabo?

Per a molts ciutadans, elssón un ingredient més del dia a dia. La rutina és clau per al bon ús de cremes i altres productes, però també és important saber utilitzar-los correctament. Sense adonar-nos-en,que els hi fan perdre eficàcia.És un dels hàbits més habituals per aquella gent que fa servir cosmètics. Aprofitar la nit perquè els productes actuïn és una rutina clau i essencial, però cal no cometre errors. Cal aplicar la crema una estona abans d'anar a dormir. Si no ho fem així,i no farà el seu efecte.Es recomana fer-ho. Es considera que d'aquesta manera s'eliminen les restes dels productes que ens hàgim posat per a la nit i permetem la lliure aplicació dels productes que ens posem al matí. També es recomana, abans d'anar a dormir i d'aplicar-nos els productes de nit.Per norma general, sí. Però hem de ser conscients que les cremes per al cos n. Per exemple, un producte de cosmètica per al cos pot fer que ens ressequi la pell de la cara. Per altra banda, és més recomanable utilitzar els productes antiedat de la cara al cos, i no al revés.La pell de la cara també té diferències i una d'elles és, per exemple, la del contorn dels ulls. Es tracta d'unai que, a vegades, necessita productes concrets que es puguin aplicar en aquesta zona. Els experts recomanen no fer servir qualsevol crema per a la part dels ulls i, en tot cas, aplicar-la a una certa distància de l'ull.Es recomana evitar els productes que siguin per a tota mena de pells. És el cas, per exemple, dels, ja que poden arribar a ressecar si no els apliquem segons les característiques de la nostra pell.Els experts consideren que els productes cosmètics també es poden comprar al supermercat. Que no estiguin en una farmàcia o en una botiga especialitzada, no vol dir que siguin productes més dolents. I en aquesta línia, també es considera queperquè sigui bo.En alguns casos, hi ha gent que guarda els cosmètics a la nevera. Tot i que hi ha productes que els hi pot anar bé, es recomana guardar-los en un lloc fresc i sec fora del frigorífic on no hi hagi canvis de temperatura. Així doncs,, ja que el vapor de la dutxa, per exemple, pot fer canviar molt la temperatura de l'espai.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola