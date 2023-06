El cel amenaçarà (i mossegarà en algun punt)

Pocs dilluns havien tingut una personalitat tant de "dilluns". La quarta setmana de juny començarà amb unarreu de Catalunya, amb algun ruixat dispers i xafogor. Molta. La suma d'humitat i altes temperatures, que continuaran augmentant, farà que la suor sigui protagonista.Aquest dilluns, no s'esperen grans ruixats i, en cap cas, una descàrrega generalitzada. Si bé, sí que, com a la, el, i la. A la resta del país, però, el cel serà amenaçador -tot i que al litoral tindran núvols mitjans menys densos- i podria sorprendre amb alguna gotellada.L'absència de sol no impedirà, d'altra banda, que el mercuri continuï escalant en els termòmetres, sobretot pel que fa a les temperatures màximes. Així, es registrarana la majoria de comarques de la meitat sud de Catalunya i del litoral i, fins i tot, s'arribarà als

