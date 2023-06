​La surrealista petició d'un client a una farmacèutica

Sempre s'ha dit que "el client té la raó", però moltes vegades això no és així i menys quan el que demana el client és surrealista. Ho demostra la situació que ha viscut una farmacèutica espanyola i que ha explicat a través deSota el nom d'usuari " its.noeliafarma ", la Noelia explica històries, dona consells i difon informació relacionada amb el món farmacèutic. En un dels seus últims vídeos ha explicat que un client la va trucar dient-li que les ulleres que havia comprat al seu establiment estaven defectuoses i les volia tornar.Quan el client va anar a la farmàcia per tornar les ulleres, la farmacèutica va comprovar que els hi. Tot i que la farmacèutica li va assegurar que allò no podia ser un defecte de fàbrica, el client insistia que volia retornar el producte trencat. "No m'ho estava exigint, però m'ho suggeria. Volia una devolució", explica la Noelia.Finalment, la farmacèutica va decidir miraral client. Aquí és on va arribar la sorpresa: "Era al gener!", diu sorpresa la Noelia. La farmacèutica no explica com va acabar la història, però pel que diu, es pot entendre que, finalment, el client va veure que les ulleres no estaven defectuoses, sinó que se li havien trencat i, per tant, no podia demanar una devolució de la seva compra feta mesos enrere.

