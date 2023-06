L'endemà de ser investit alcalde de Barcelona amb els vots dels comuns i el PP ha assegurat en una entrevista a El Periódico que no realitzarà canvis pel que fa al personal directiu i l'estructura interna de l'Ajuntament i garantirà la continuïtat institucional de l'administració d'Ada Colau. "", ha reblat.Així doncs, Collbonide l'Ajuntament de Barcelona i les estructures gerencial i directiva quedaran intactes. El nou batlle està satisfet amb la feina feta pels professionals de les diverses àrees i es veu obligat a dotar la institució d'estabilitat després del canvi de govern.Aquest govern estarà format exclusivament pels deu regidors del PSC i tindrà quatre tinents d'alcalde . Tanmateix,serà el gerent municipal. Pel que fa als regidors de districte, Batlle liderarà Ciutat Vella, l'Eixample serà per a Valls, Gràcia per a Bonet, Horta-Guinardó per a, Sants-Montjuïc per a, les Corts i Sant Martí per a, Sarrià-Sant Gervasi per a Gay, Nou Barris per ai Sant Andreu per a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola