Si t'han robat el mòbil i reps aquest missatge, vigila: és una estafa

Avui, guardem la nostra vida al. Els contactes telefònics, els records en forma de fotografies i vídeos, el compte bancari, les xarxes socials i, fins i tot, els registres de salut. Per això, perdre'l o que te'l robin suposa un inconvenient majúscul i posa en risc la privacitat de la víctima.Si bé, no és convenient precipitar-se, ja que, de vegades, podem sortir del foc per caure a les brases. Elsalerten de la proliferació d'una novaque s'aprofita de la desesperació en aquestes situacions i avisen: si t'han robat el mòbil i reps aquest missatge per veure la, vigila, t'estan estafant.Els lladres busquen obtenir la contrasenya de dispositiu per tenir via lliure per. Fins i tot, el cos policial català ha explicat que s'han arribat a estafar més deamb aquesta tècnica. El missatge maliciós diu: "". En cas de rebre'l, cal eliminar-lo i, en cap cas, facilitar cap dada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola