L'ANC presenta la samarreta per a la Diada de l'11 de setembre

L'ha presentat aquest diumenge la samarreta per a lade l'11 de setembre: una peça blau marí i amb detalls grocs que lluirà la proclama "" a la part del davant i el dorsal 11 i la paraula "", a la del darrere. L'ha presentat la presidenta, en un acte a Girona en què també ha anunciat l'Es tracta d'una candidatura per a les, amb l'únic objectiu d'assolir la independència. "", ha dit la vicepresidenta de l'Assemblea,. Si bé, tot i els dos grans anuncis, l'actualitat municipal barcelonina no ha passat desapercebuda.Durant l'acte de presentació del full de ruta celebrat a l'Auditori de la ciutat, Feliu ha fet referència al pacte entre el PSC i PP amb el suport dels comuns per investir Jaume Collboni alcalde de Barcelona. Segons Feliu, ha evidenciat "la".

