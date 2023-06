Si alguien conoce al impresentable, le dicen de mi parte que la próxima vez que tenga ganas de dar un beso sin consentimiento se amorre a un vertedero de estiércol https://t.co/4e2v1aNuBF — Gemma Soler (@gemma_soler) June 16, 2023

Una periodista catalana ha viscut una situació d'assetjament sexual recentment mentre estava fent un directe de televisió a València. La situació es va produir divendres passat abans del partit amistós entre la selecció de Colòmbia i la d'Iraq a Mestalla. La periodista,, estava explicant en un directe perl'ambient que es vivia abans de l'enfrontament. Un dels aficionats que estava amb ella va intentar fer-li un petó, cosa que Soler va rebutjar i va criticar en directe titllant-lo d'"impresentable".La mateixa periodista ha difós els fets a Twitter i els ha condemnat amb una piulada:El partit entreva acabar amb victòria per als sud-americans per un gol a zero. Durant el partit, també hi va haver enfrontaments a la grada entre aficionats de Colòmbia que van acabar amb quatre detinguts.

