El tap secret que té el teu cotxe i que et pot salvar d'un problema greu

El funcionament d'un cotxe és més ampli del que ens pensem i moltes vegades ens passen per alt moltes de les funcions que tenen incorporats els vehicles. Una d'elles ésque segurament pocs coneixen i que té una funció clau per evitar problemes a la carrosseria.Es tracta d'un tap que permet drenar. L'aigua hi pot entrar per qualsevol fissura entre les gomes o un desviament de qualsevol junta entre el marc de la finestra i la carrosseria de la porta. Això pot portar al fet que s'acumuli molta aigua dins la porta i pugui fer malbé la carrosseria.A través d'aquest tap secret podem buidar l'aigua de manera molt còmoda i senzilla. Només hem d'obrir-lo i deixar que l'aigua baixi pel seu propi peu. El tap sol estar situat a la part inferior de la porta i molts no sabien la seva funcionalitat. Un vídeo que s'ha fet viral aha descobert a molts el que era una funcionalitat desconeguda d'un petit tap que fins ara havia passat desapercebut a les portes dels nostres cotxes.

