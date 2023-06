Els tres aeroports d'Europa més difícils per aterrar, segons un pilot d'avió

és complicat. No tant per als passatgers, que estan asseguts al seu seient amb el cinturó de seguretat cordat, sinó per alsque controlen l'avió. I no tots elstenen les mateixes característiques i, per tant, no en tots és igual de fàcil (o) fer-ho.Així ho demostra unen un vídeo publicat a TikTok per la companyia, on s'atreveix a definir el podi delsper aterrar. Segons detalla en una ronda de Preguntes i Respostes a la xarxa social de l'aerolínia, requereixen entrenaments extra per part dels pilots per fer que l'avió toqui terra.Quin és l'element que els fa més difícils? En alguns casos, unamés curta que d'habitual, en d'altres que la infraestructura estigui situada. Segons el pilot del vídeo, els tres més complicats d'Europa es troben a. Perquè?, Grècia, l'aeroport té una pista "molt curta i estreta", detalla. I a Madeira, el de, té "poc terreny" i habitualment existeixen vents "desafiadors" als quals s'han d'enfrontar els pilots. El podi el tanca l'aeroport, a Àustria: "l'entrenament addicional" als simuladors el necessiten tant el capità com el primer oficial i abans de volar-hi amb passatgers, els tripulants entrenats hi han de volar sols.

