​Una pastisseria catalana, al podi de les millors xocolates del món

Una de les millors xocolates del món es fa a Catalunya. Així ho han determinat els International Chocolate Awards , uns guardons que se celebren des del 2012 i que premien les millors xocolates del planeta. En l'última edició del certamen celebrada a València, una pastisseria catalana va entrar al podi mundial.Es tracta de la pastisseriade. El producte de l'establiment moianès va quedar en tercera posició amb la rajolaper davant de milers de xocolates d'arreu del món. "S'hi presentaven xocolates d'Europa, Pròxim Orient i l'Àfrica. Vaig enviar les mostres, primer passen una tria, i després passen el filtre del jurat. Sobretot són xocolateries, no pastisseries, però a casa nostra som molt pocs els artesans de la xocolata", explica el mestre pastisser i xocolater, en declaracions a RAC1. Viñolas es va formar a l'Escola d'Hostaleria Hofmann, va passar per restaurants de prestigi com l'ÀBaC i el Racó d'en Freixa, i obradors de pastisseria com Oriol Balaguer, i des del 2008 té el seu propi establiment a Moià.La rajola catalana va obteniri té un projecte social al darrere. "El cacau d'Uganda ve dels boscos de Semuliki, és un projecte cooperatiu que porten dones i és una varietat de cacau crioll trinitari, molt diferent. El vam tastar a subhasta, a Amsterdam, i quan ens van explicar tota la història del producte, encara ens va agradar més", exposa Viñolas. La rajola es pot comprar a la pastisseria de Moià per gairebé vuit euros.

