​Cau un clan familiar que va col·locar més de 100.000 euros en bitllets falsos a establiments

Una operació conjunta deha permès desarticular un clan familiar que havia col·locat més deen bitllets falsos en nombrosos establiments. La investigació es va iniciar al setembre i ha finalitzat amb la detenció de quatre dones d'entre 18 i 41 anys a(Madrid),(Ciudad Real) i(Cadis), entre les quals es trobarien les líders del grup. Les quatre arrestades es vestien amb túniques i vels (hijabs), imitaven accent àrab i simulaven un incident racista per introduir els bitllets falsificats de 200 i 500 euros. Els membres del grup tenien coneixements i experiència en la falsificació de bitllets i els hi consten diversos antecedents per fets similars.Inicialment, les detingudesper adquirir qualsevol producte. Un cop els treballadors comprovaven l'autenticitat dels bitllets lliurats, les membres del grup criminal demanaven que el bitllet els fos retornat al·ludint al fet que tenien l'import exacte, o bé, el recuperaven al·legant sentir-se vexades i. El rebombori que creaven dins de l'establiment i la violència verbal emprada intimidava els treballadors de l'establiment i creava la distracció suficient per a culminar eficaçment el delicte.Les autores intercanviaven ràpidament el bitllet legítim per un bitllet fals, que ja no era comprovat per l'encarregat de l'establiment ja que considerava que es tractava del mateix bitllet que havia verificat. Immediatament, les autores abandonaven el comerç proferint insults i exabruptes. Els investigadors van aconseguir identificar als distribuïdors de les falsificacions i es van adonar que eren membres d'un mateixque ja havien estat detinguts en operatius policials anteriors, i havien estat condemnats per fets similars.Els bitllets falsos es realitzaven en els domicilis dels investigats i eren confeccionats artesanalment i en poques remeses, fet que va dificultar les gestions de recerca i localització del punt de producció. La investigació ha estat dirigida peli les detingudes van passar a disposició judicial el passat 1 de juny. Una de les arrestades va ingressar a presó, mentre que les altres tres van quedar en llibertat amb càrrecs.

