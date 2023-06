20 consells per a la revetlla de Sant Joan: articles pirotècnics i fogueres

AMB EL SUPORT DE

És molt important comprar els petards en llocs autoritzats i, a l’hora de llançar-los, no agafar-los amb la mà ni acostar-los al cos. No es poden llançar contra ningú ni en aglomeracions de persones, i aquest any, més que mai, cal tenir una cura especial a les zones boscoses de Barcelona i recordar que no es poden llançar a menys de 500 metres del bosc pel risc elevat d’incendi forestal derivat del llarg episodi de sequera.Laper evitar incidents a causa del foc i els petards durant la revetlla dei els dies previs a la festa.Seguiu elsque us presentem a continuació:No ens hem de ficar cap article pirotècnic a la; poden encendre’s i explotar-nos al damunt.. Si l’articleno l’hem de tocar fins que no hagin passat 30 minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo una nit en remull.Procurem encendre el, perquè ens doni temps d’apartar-nos.No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc aPodríem provocar-hi un incendi forestal.No hem de posar mai lani cap membre sobre o davant de cap article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir cremades greus, accidents oculars i/o traumatismes.Hem dequan hi hagi focs d’artifici al carrer. Així evitarem el risc que el nostre habitatge s’encengui.Lesque no estiguin proveïdes d’un mànec especial, hem de fixar-les en un forat o un test amb terra o sorra per no cremar-nos.No hem de ficar trons en, perquè, quan exploten, fan metralla que surt incontroladament.No hem de tallar el; si explota fora de la traca, ens podria fer molt de mal.Elsno els hem de llançar mai agafant-los amb la mà, ni si tenen la barnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (la muntanya, llocs amb arbustos secs, etc.). Hem de tirar-los col·locats en un suport preparat convenientment. Així evitarem fer-nos mal o provocar un incendi.Hem de fixar bé les; així evitarem que cremin incontroladament.Elsresultaran més brillants i més espectaculars si els disparem d’esquena a la direcció del vent i, a més, evitarem el risc de cremades per l’acció de les espurnes.No hem de llançar cap petard; podem ferir-los greument.No hem de tirar cap coet amb lancada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora; s’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.Per a la nostra seguretat i la de la nostra família, hem de comprar els productes pirotècnics alsHem de treure ladels terrats i les terrasses. Evitarem que les guspires d’algun coet provoquin un incendi.No femenlloc sense l’autorització corresponent del nostre districte.No hem d’utilitzar mai cap mena d’per encendre les fogueres. La deflagració que s’hi provocaria podria calar foc als vestits o als cabells de les persones situades prop de la foguera.No hem de llançar a les fogueres, etc., ja que poden explotar. Tampoc no podem llançar pneumàtics i plàstics a les fogueres.Si teniu, no els deixeu sols per la revetlla; els petards i els sorolls forts els poden provocar angoixa i patiment. Tanqueu les finestres i les portes per esmorteir el soroll i prepareu-los un refugi on puguin resguardar-se.Durant els dies previs a la revetlla els Bombers de Barcelona fan, control i autorització dels locals de venda de petards i de les casetes de pirotècnica per assegurar que compleixin les mesures de seguretat corresponents. Fins avui s’han inspeccionat 139 casetes de pirotècnia, i de moment se n’han autoritzat 122.A partir d’aquest any, a més, està prohibit instal·lara menys de 500 metres d’una zona forestal.Una altra de les tasques que els bombers i bomberes realitzen abans de la revetlla és establir les condicions mínimes per feral carrer:: sense límit de càrrega de foc: amb una càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta: amb una càrrega de foc no superior als 25 kg de fustaLa foguera major és l’única dels tres tipus que necessita un informe dels Bombers de Barcelona.

