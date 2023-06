Veu d'alarma de l'OCU per un truc de cuina viralitzat a les xarxes socials

Less'han convertit en un gran altaveu perquè tothom pugui dir la seva. Qui en sap molt d'un tema, i també qui no en té ni idea però té ganes de parlar. Els últims dies s'ha fet viral unque, en realitat, pot causar un problema major.S'està posant de moda utilitzarentre les paelles o olles i la placa d'inducció per no ratllar el vidre i també perquè no s'embruti tant. Però això és molt perillós i l'(OCU) ha emès un missatgedavant d'aquesta pràctica.Tot i que a les xarxes socials hi ha usuaris que comenten que qui ha descobert el truc "és un geni", el portaveu de l'OCU, Enrique García, ha sortit a explicar quin és el gran. "El paper, deguda la temperatura a què pot arribar el recipient,en qualsevol moment", assegura. I el problema és encara més greu si no hi ha ningú a la cuina vigilant el foc.Davant la problemàtica denunciada pels usuaris de vitroceràmica i inducció, que és difícil de netejar, diversos experts han sortit a explicar alguns. El més senzill,enperquè les restes de menjar no es quedin enganxades. Tot, ambper a la placa.

