Els pastissers confien en una revetlla de Sant Joan «apoteòsica»

Elsconfien que lai permeti superar les previsions de vendes de coques, que situen en 1,8 milions d’unitats. Així ho ha explicat a l’ACN el president del Gremi,, que creu que el fet que la festa caigui a l’inici d’un cap de setmana amb bon temps fa pronosticar unesLasegueix sent la, tot i que guanyen molt terreny la dei la coca, que incorpora ingredients i gustos nous com la fruita fresca en lloc de confitada, el te verd, la fruita de la passió o els festucs. Segons Bellart, els clients opten cada vegada més per endur-se “tres o quatre coques” de mida més petita per degustar-ne de diferents.De fet, els pastissers fa anys que experimenten amb, o fins i tot combinen la cocaambcom el de formatge, la Sacher, la Selva Negra o la Tatin. Entre els que busquen una opció més clàssica, cada cop n'hi ha més que opten per la: "La crema està atacant per dos fronts, a la de llardons que és amb pasta de full i a la de fruita confitada que és de brioix", ha dit.El president del Gremi explica a l’ACN que per aquest Sant Joan elsrespecte a l’any passat, amb coques per quatre persones d’entre 18 i 22 euros. Segons Bellart, ladel preu dei, sobretot, ladels, permet compensar el preu de les matèries bàsiques de les coques, com la farina, els ous, o la mantega, que segueixen elevats. De fet, elssón enguany un. “El pinyó era caríssim, i continua sent car, però amb aquesta baixada, per sort, en podem posar una mica més”, explica Bellart.Els pastissers reivindiquen les coses, que remarquen que són fetes sempre amb, i acabades de fer. “La nostra arma és aquesta, no podem competir en preu, però sí en això”, conclou Bellart.

