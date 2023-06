Bad Gyal i Eric Prydz encenen el Sónar de Nit

La cantant catalanai l’artista suechan fetaquest dissabte eldel. Eren dos dels concerts més esperats de la jornada. Bad Gyal ha tornat al Sónar per la porta gran en una actuació al SonarPub, quatre mesos després de la seva actuació al Palau Sant Jordi.Eric Prydz, per la seva part, ha presentat l’espectacle ‘HOLO’ al SonarClub en un dels concerts multitudinaris.amb mòbils fent fotografies,... i tot acompanyat per una música house contundent que ha fet ballar i vibrar als assistents a l’actuació.Bad Gyal, que vaal Sónar l’anyi va visitarde la mà del festival el 2018, avui ha tornat al certamen per la porta gran a l’escenari del, on ha interpretat el seu repertori de música urbana amb Blin blin, Pussy i Gasto, entre les primeres cançons que han sonat al directe. Rebuda entre crits i aplaudiments del públic català, la cantant acompanyada per un grup de ballarins al Sónar de Nit ha anat desgranant els seus grans èxits com per exemple Tremendo culón, Hookah, Chulo i Real G.Fins i tot, Bad Gyal ha interpretat El sol me da, la cançó que ha escrit per la campanya d’estiu d’Estrella Damm on surt ella mateixa. També ha sonat Yo sigo iual, on Bad Gyal canta en català: “Jo estava molt perduda quan em vaig posar a cantar / Jo sí em sentia una merda, ara soc un exemple”. Fiebre ha estat l’encarregada de tancar el concert.En set anys de carrera, Bad Gyal ha recollit el guardó adels premis MTV europeus, ha anat de gira per països com Mèxic, Estats Units, Canadà, Xina o Japó, ha cantat en grans festivals com el Primavera Sound i el passat 11 de febrer va fer-ho davant de desenes de milers de persones al Palau Sant Jordi.L’artista suec Eric Prydz era un dels plats forts d’aquesta edició del Sónar de Nit i no ha decebut. L’artista ha presentat lal SonarClub. L’artista suec, destacat nom del house progressiu, ha presentat un show visual impactant, tret d’un món distòpic i futurista amb la projecció d’hologrames sobre el públic, acompanyats per la seva electrònica simfònica.També ha actuat al Sónar de Nitque ha presentat els grans èxits del seu repertori i afegint nous temes del seu EP ‘AOVE’.aquesta edició del Sónar de Nit lesd’Alizzz, La Zowi, Little Simz, Richie Hawtin i Amelie Lens. Així mateix, 30 anys després de tancar el primer Sónar,tornarà a ser l’aposta per al gran final de festa.

