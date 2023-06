Aquest és el límit de diners en efectiu que pots portar de viatge sense incórrer en un frau a Hisenda

Arriba l'estiu i, amb ell, les vacances i els viatges. Si s'opta per una destinació a l'estranger, hi ha qui marxa amb una gran quantitat deper evitar haver de treure'n fora del país. Si bé, cal vigilar, ja que hi ha una quantitat màxima permesa i, si se supera, s'incorreria en un delicte deL'treballa per vigilar els moviments de diners des de i cap a l'exterior de l'Estat i, tal com detalla a la pàgina web, fixa que es pot entrar i sortir amb un màxim deen efectiu, xecs, pagarés o ordres de pagament. Si és necessari superar aquesta quantitat, cal presentar una declaració prèvia.A l'interior de l'Estat, el límit ascendeix a 100.000 euros i, si s'ha de superar, també cal presentar la declaració. Ara bé, les autoritats poden intervenir quantitats inferiors si veuen indicis d'una activitat delictiva. Amb tot, el delicte contra la Hisenda Pública està castigat a Espanya amb penes de presó d'entre dos i sis anys, i multes del doble fins a sis vegades de la quota defraudada.

