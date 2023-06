Això deien el PSC, els comuns i el PP sobre un pacte a tres abans i després del 28‑M

El gir d'última hora a Barcelona protagonitzat pel, elsi elxoca amb l'hemeroteca. En campanya i després de les eleccions, les tres formacions s'havien mostrat especialment escèptiques amb la possibilitat quefos alcalde de la ciutat gràcies al suport a l'uníson de Barcelona en Comú i dels populars, encara més després de la convocatòria d'eleccions espanyoles per part de Pedro Sánchez.Què deia Collboni? En una entrevista a Nació publicada el 4 de maig, se li preguntava sobre si estava disposat a ser alcalde amb el suport deo bé del. "Estic disposat a ser alcalde amb el vot majoritari dels barcelonins. Els acords seran en funció d'aquestes tres màximes. No crec que jo sigui alcalde amb el suport de partits de la dreta", responia el candidat del PSC, que en campanya havia estat crític amb Colau i el model desenvolupat els últims anys, per bé que en la majoria d'ells havia format part de l'executiu municipal de coalició.Especialment significatiu és recuperar què deia, un dels homes forts dels comuns, en declaracions als mitjans fa tan sols tres dies., sostenia el regidor. "És un pacte impossible", refermava, al mateix temps que garantia quees presentaria a la investidura. En el comunicat en el qual han fet públic que votarien per Collboni, els comuns s'han afanyat a remarcar que no formaran part del govern municipal del PSC i que en cap cas hi ha hagut un acord amb ells o amb el PP per prendre la decisió.I Sirera, què deia just després de les eleccions? Que només votaria Collboni "si Colau està fora de l'equació"., en un míting al Turó Park en campanya, es va esforçar per demanar "el vot útil dels qui no volen populisme, ni sanchisme, ni independentisme". I dels tres enemics a abatre, amb qui va ser més dur va ser contra els socialistes i Sánchez

