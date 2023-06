Un regidor de la CUP a Valls assenyala el de Vox amb un cartell amb la paraula «feixista»

Visibilitzem el feixisme, assenyalem els seu discurs xenòfob, la seva aporofòbia, masclisme, lgtifòbia i la seva incitació a l'odi al diferent. Construïm comunitat dsd l'empatia, la inclusió, les cures i el respecte a tota persona. Amb tot el respecte, al meu costat, un feixista. pic.twitter.com/juyKm7AHQx — Pere Vidal (@PerePipirimosca) June 17, 2023

Aquest dissabte, dia de la constitució de tots els ajuntaments de Catalunya després de les eleccions municipals del 28-M, ha deixat nombroses escenes i titulars. Un d'ells és l'obtenció de l'alcaldia de l' alcaldia de Ripoll per part de l'extrema dreta de Sílvia Orriols , així com l'entrada de la de Vox a nombrosos consistoris. Un d'aquests és el de Valls, on el regidor de la, ha assenyalat el seu homòleg deamb un cartell amb la paraula "".. Construïm comunitat des de l'empatia, la inclusió, les cures i el respecte a tota persona. Amb tot el respecte, al meu costat, un feixista", ha reblat Vidal en una piulada aAmb tot, el grup cupaire a l's'ha erigit en el front contra l'extrema dreta que tot just acaba d'entrar al consistori i ha reivindicat que "". La imatge s'ha difós ràpidament per les xarxes socials i el gest del regidor ha estat molt aplaudit.

