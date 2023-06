Junts es desmarca de la decisió dels seus regidors a Ripoll d'evitar frenar l'extrema dreta

La direcció deha viscut amb tensió la situació a, on finalment l'extrema dreta ha arribat al poder pel fracàs de les negociacions destinades a evitar quefos alcaldessa. L'executiva del partit, reunida aquest dissabte de manera extroardinària, ha transmès en un comunicat que "no comparteix" la decisió dels seus tres regidors a la capital del Ripollès d'impedir que Orriols arribés al poder, però al mateix temps ha carregat contra la resta de partits -- pel "partidisme" exhibit a l'hora d'afrontar les negociacions."El partidisme s'ha imposat per damunt de la necessària unitat contra el feixisme. Els interessos de partit, el sectarisme i la miopia política han impedit un govern central, estable i fort", lamenta la direcció de la formació que comanden. El partit, en tot cas, no "desisteix" d'aconseguir un govern alternatiu a l'actual alcaldessa. La candidata de Junts a Ripoll,, ha apuntat en el discurs previ a la votació d'investidura que està disposada a parlar d'una moció de censura tan aviat com sigui possible, malgrat l'ambient enrarit.El cas de la capital del Ripollès ha generat discrepàncies dins la formació. Especialment polèmic va ser el posicionament de Borràs a Twitter -que amb el pas dels dies és el que ha acabat adoptant el grup municipal de la ciutat- segons el qual expressava dubtes amb la necessitat de formar un cordó sanitari contra Aliança Catalana . No deixa governar els ultres, sostenia Borràs, podia "agreujar" el problema en lloc de solucionar-lo. L'executiva de Junts, reunida l'endemà d'aquest tuit, va posicionar-se inequívocament a favor del cordó sanitari Dins la direcció, consideracions internes al marge, existeix la sensació que se'ls ha volgut "arraconar" en les negociacions a Ripoll, segons detalla un alt dirigent consultat per. Junts insisteix que aquest divendres al migdia tenien un acord tancat amb ERC i el PSC per governar de maneraal municipi. El trencament de l'entesa, segons Junts, es va produir per raons que no s'han explicat, i és el que ha "conduït" al ple municipal d'aquest dissabte.

Comunicat de Junts sobre la nova alcaldia de Ripoll by naciodigital on Scribd

