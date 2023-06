L'alcalde de Portbou es converteix en el més jove d'Europa

Portbou 2023 Totes les dades Cens total: 839 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 647 77,11% Abstencions: 192 22,88% Vots nuls: 10 1,54% Vots en blanc: 6 0,94% Partit Vots % Regidors

El candidat socialista de Portbou (Alt Empordà) per Sumem per Portbou, va sumar sis dels nou regidors a les darreres eleccions del 28-M.El fet de ser el batlle europeu més jove considera el sotmet aque l'impulsarà a "fer-ho encara millor del que tenia previst". El ple d'investidura s'ha celebrat a les onze del matí a la sala de plens de l'Ajuntament.Els 6 regidors de Sumem, la formació local del PSC, han votat a favor de proclamar-lo alcalde i els 3 d'Ara Portbou-Junts, la llista encapçalada pel fins ara alcalde Xavier Barranco, hi han votat en blanc. De fet, Barranco ha dit que "la decisió dels votants va ser clara" i que faran

