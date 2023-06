Escena surrealista a l'aeroport de Màlaga: un passatger salta al buit de la pista perseguint l'avió

Esto ha pasado en el aeropuerto de Málaga: pic.twitter.com/tlUZzQETfE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 15, 2023

Unque no arribava a temps per al seuha fet tot, fins i tot l'impossible, el que estava a les seves mans per embarcar. Fins al punt deque l'havia de transportar fins al Marroc.Els fets han passat a l'aeroport dei les imatges ja s'han fet virals a les xarxes socials. Es pot veure que l'home arriba tard per embarcar i salta, tot i les advertències dels treballadors de la instal·lació. Tot, després dei colar-se a través de la passarel·la, encara que l'avió ja havia tancat les seves portes i s'havia desconnectat del passadís flotant.Un cop a terra, els treballadors han cridat els equips de seguretat, tot i que no han hagut de confrontar-s'hi, ja que el passatgerqueixant-se del cop a. La Guàrdia Civil de Màlaga ha explicat que els agents operatius a l'aeroport van identificar l'usuari i el vanper una infracció a la llei de seguretat aèria. No es coneix si el passatger va poder pujar finalment a l'avió.

