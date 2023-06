Albiol es corona a Badalona en la derrota més dolorosa de l'esquerra

Seguretat, neteja i contra les ocupacions

Si fa 12 anyshavia de sortir per la porta del darrere de l'Ajuntament, escridassat per una multitud i escortat pelsdesprés de ser investit alcalde de, aquest dissabte l'escena ha estat radicalment oposada. El nou batlle del PP no s'ha donat un bany de masses a la plaça de la Vila, però ha sortit amb la seguretat que ja no genera el rebuig majoritari de fa més d'una dècada. En vuit anys s'ha passat de la victòria d'una candidata d'esquerres impulsada pela la majoria absoluta de la dreta que qui sap si s'allargarà per quatre, vuit o dotze anys. El canvi de cicle polític s'ha certificat a Badalona.Era el gran dia d'Albiol després que mai arribés a sumar prou per consolidar-se al poder, i ha volgut aprofitar-ho. La cara del candidat deles veia aquest dissabte a la plaça de la Vila amb un cartell gegant en què deia que "elsom tots i totes". A més, el ple s'ha pogut seguir des d'una pantalla en directe. Poc més d'un centenar de persones s'han aplegat per veure'l i li han recordat a Albiol de quin partit és, escridassant els representants independentistes que juraven o prometien el càrrec de regidor mencionant la República catalana. Albiol té votants independentistes, socialistes i de tots els colors polítics, com demostra que hagi guanyat en absolutament tots els barris, també als que, quan es vota alo al, hi guanyai laqualla grans resultats. Però per veure'l coronar-se alcalde, només hi ha els del PP.El ple d'investidura ha estat un bon mesurador de la magnitud de la tragèdia per uns, de la victòria pels altres. La nova oposició de nou regidors -quatre del PSC, dos d'ERC, dos dels comuns i un de Guanyem- ha mantingut un to molt baix, de qui sap que la derrota és aclaparadora i que durant els pròxims quatre anys no podrà influir en cap política de l'Ajuntament., entre els xiulets i els crits de "Fora, fora" al carrer, han advertit Albiol que es trobarà al davant una oposició forta per competir-li l'alcaldia el 2027. La candidata de Guanyem ha fet un discurs més confrontant, acusant el PP dei d'. Els representants de PSC, ERC i comuns han reivindicat l'obra de l'últim govern i han desitjat sort a Albiol.En el seu discurs, Albiol s'ha recreat en els resultats deli ha disparat contra els seus oponents polítics, a qui els ha acusat de preparar"des del primer moment de la legislatura". Tot i això, els ha allargat la mà per arribar a acords tot i no necessitar-los, però també ha remarcat que no perdrà el temps en "discussions estèrils". El nou alcalde ha demanat mirar endavant i no focalitzar-se en els "errors" del passat i ha promès lleialtat als ciutadans de Badalona, remarcant que la ciutat és el seu únic compromís. "Seré l'alcalde dels que m'han votat i dels que no, dels que votaran el PP o elel 23-J, delsi dels que, com jo, se senten catalans i espanyols", ha assegurat.Albiol, com ha fet en campanya, també ha marcat les seves tres prioritats com a alcalde:, fi a les "" i un pla de xoc de. Ara bé, també ha advertit que la situació actual del consistori és "complicada" i, implícitament, ha demanat paciència, marge i temps per poder revertir-la. Les urnes han parlat, ara és el torn d'Albiol de demostrat, tal com defensa, que pot fer de Badalona una ciutat millor que la que han deixat anys de pugnes polítiques.

