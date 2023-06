Detenen a Catalunya un fugitiu acusat de dos robatoris amb explosius a caixers d'Alemanya

Elsd'Esquadra han(Baix Llobregat) el presumpte autor dosambs de dues ciutatsel 2022. El fugitiu, un home de 25 anys, ha estat arrestat en el marc d'una(OEDE) i estava reclamat per les autoritats judicials alemanyes.El 8 de juny, la policia catalana va tenir coneixement a través de l'OEDE que l'investigat es podria trobar en unai es va adreçar al domicili per fer comprovacions. La casa estava habitada per diversos homes que, en observar la presència policial, van tancar porta i persianes i van romandre al seu interior sense sortir, i sense col·laborar amb els agents de Mossos.Es van activar diferents recursos policials, entre ells el Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF), que es va fer càrrec de l'actuació. També es va establir unal voltant de la casa per assegurar el lloc, minimitzar les conseqüències d'una resistència violenta i evitar una possible fugida de la persona recercada. Paral·lelament, es van fer gestions amb el Jutjat de Guàrdia de Sant Feliu de Llobregat per sol·licitar unaper detenir a la persona fugida.Finalment, els ocupants de la casa vani van permetre l'accés a la casa per tal que es poguessin fer comprovacions. El resultat va ser la identificació de cinc homes, entre els quals es trobava el fugitiu. Va ser detingut i traslladat a les dependències policials de Sant Feliu de Llobregat per tal de formalitzar l'ordre europea de detenció i entrega. El detingut va passar el 9 de juny adel Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional, que va decretar el seu ingrés aa Alemanya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola