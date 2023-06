Elimina aquesta aplicació del teu mòbil: grava les teves converses sense permís

Sovint surt a la llum el debat de si els nostresque tenim, a través d'ells, o quan els tenim prop. Perquè sí, a gairebé tothom li ha passat estar xerrant amb uns amics sobre un producte concret i que, de sobte, aquest aparegui en forma d'anunci mentre navegues per les xarxes socials o per internet.Més enllà de les sospites, però, cal tenir en compte elsque poden afectar els mòbils, com és el cas del programari Pegasus, que ha espiat molts polítics independentistes els últims anys. I els telèfons amb sistema operatiu Android són víctimes d'aquests atacs. L'últim, a través d'unadisponible a Google Play:fa temps quePer què? Tot i que quan es va llançar al mercat el setembre del 2021 només servia per gravar la pantalla, a partir de l'ha estati ha reenviat aquestes gravacions a través d'un enllaç encriptat al servidor del desenvolupador de l'aplicació.En una publicació al mitjà especialitzat ArsTechnica assenyalen que en la darrera actualització de l'app el 2022 es va afegir un(troià d'accés remot) AhMyth Android de codi obert". D'aquesta manera, el desenvolupador ha tingut accés a moltes converses d'usuaris que tenen l'aplicació descarregada.

