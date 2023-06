Problemes amb els àudios i les fotos a WhatsApp i amb les «stories» a Instagram

Problemes tècnics adurant aquest divendres. Diferents usuaris asseguren que en el cas de la primera aplicació no deixa ni enviar ni rebre, mentre que pel que fa a la segona xarxa social no es poden publicarEl portal, que recull i quantifica les incidències que reporten els usuàries, ha recollit més de 3.000 queixes en l'última hora en el cas de WhatsApp. Pel que fa a Instagram, també s'ha arribat fins als 1.100 avisos d'alguna incidència. Per ara, cap de les companyies, ambdues propietat de, antiga, s'han pronunciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola