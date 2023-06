Anna Simon i Miquel Montoro buscaran el millor pagès de Catalunya a TV3

Nou concurs-reality aaquesta tardor.serà la presentadora d', un programa que buscarà el millor pagès o pagesa de Catalunya. Deu persones de l'àmbit rural competiran entre elles amb l'ajuda d'una parella que serà de ciutat i, tal com explica la televisió pública, hauran de superar reptes físics per posar a provar les seves habilitats i la seva resistència.El programa també comptarà amb dos jutges de luxe: el jove mallorquíi la pagesa. A la seva manera, ambdós són ferms defensors del món de la pagesia i acompanyaran Simon durant les diferents proves del programa. A més, a cada programa hi haurà un expert en la matèria del dia que també avaluarà els concursants.La dinàmica serà la següent: les deu parelles es dividiran en lavermella i la blava. Totes dues hauran de competir en les diferents proves i elsde cada programa podran dormir a la masia. També aconseguiran una recompensa mentre elsdormiran a la pallissa i podran ser nominats per abandonar el concurs.plantillavirals

