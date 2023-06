Els Mossos frustren un robatori d'un rellotge de 20.000 euros en ple centre de Barcelona

Detectem al centre de BCN tres lladres de rellotges i després de 4 hores darrere seu, localitzen una víctima i frustrem el robatori del rellotge valorat en 20.000 €. Els detenim tots tres in fraganti #PlaTremall pic.twitter.com/DP4OJ07qXk — Mossos (@mossos) June 16, 2023

Elshan frustrat aquest divendres el robatori d'un rellotge de luxe valorat en 20.000 euros al centre deen el marc delcontra la reincidència. Agents de paisà de la unitat Fura de Seguretat Ciutadana han detectat cap a dos quarts d'onze del matí tres persones ja conegudes per fets similars i han decidit muntar un dispositiu de seguiment.Cap a les dues del migdia han vist com entrava en un establiment una possible víctima que duia unde cert valor i els agents han decidit vigilar aquest escenari. Una hora més tard la persona ha sortit de la botiga i, segons els Mossos, els tres individus que seguien des del matí se li han tirat a sobre per prendre-li el rellotge, però els agents ho han evitat.Segons ha explicat el cos policial, els mossos dehan aconseguit frustrar el robatori i han pogut tornar el rellotge a la. Els tres individus han quedat detinguts pels agents arran dels fets.

