Josep Vicent Boira i Lluís Recoder analitzaran el futur del Corredor Mediterrani

Acció Catalana proposa un diàleg sobre el Corredor Mediterrani. Foto: Acció Catalana

El comissionat del Govern de l'Estat pel desenvolupament del, i l'exconseller de Territori i Sostenibilitat del Govern, analitzaran l'estat de les grans infraestructures i de l'eix ferroviari mediterrani en un col·loqui organitzat per l', amb el suport deEl col·loqui serà, exsecretària de Medi Ambient i Sostenibilitat i expresidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, i es farà aquest dimecres, 21 de juny, en format d'esmorzar, a les 8,45 del matí, a l'Hotel Catalonia Plaça Catalunya (C/Bergara 11, de Barcelona). Les inscripcions -per 15 euros- es poden fer des d'aquest link Josep Vicent Boira (València, 1963) és geògraf i un dels intel·lectuals més prestigiosos del País Valencià. Va guanyar elque atorga la fundació Prudenci Bertrana per l'obra La Via Augusta del segle XXI. El corredor del Mediterrani contra l'Espanya radial (Pòrtic), una reflexió sobre el canvi que aquesta infraestructura pot implicar per a la mateixa concepció de l'estat i del territori.Lluís Recoder (Barcelona, 1958) és advocat i va ser, entre el 2010 i el 2012,de la Generalitat durant el. Amb anterioritat va ser alcalde de Sant Cugat del Vallès. Actualment és soci assessor de KPMG.El debat entorn el Corredor Mediterrani té especial interès en aquests moments en vigílies d'unes eleccions espanyoles que poden suposar un canvi de majories i un gir brusc a la dreta. Precisament al País Valencià és on s'ha plasmat l'estratègia de, que pot ser un preludi d'un nou mapa polític a l'estat espanyol.Acció Catalana va ser un partit polític fundat per l'exconseller de Cultura Max Cahner que va tenir una vida relativament curta, però que va actuar com a planter del nacionalisme català. Prenia el nom de l'històric partit nascut el 1922 i que va aplegar figures rellevants del món de la cultura. Recentment, Acció Catalana va reaparèixer com a associació, ara conseller de Drets Socials del Govern, i va presentar-se en societat en unes jornades a Reus.L'associació vol reflexionar sobre el concepte i contingut del catalanisme amb diversos exponents de la societat civil i el món acadèmic. L'objectiu és generar debat més enllà de la immediatesa sobre el futur del nacionalisme català en el context del postprocés.

