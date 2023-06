El cordó sanitari no fructifica i l'extrema dreta acaricia l'alcaldia a Ripoll

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.779 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.622 59,41% Abstencions: 3.157 40,58% Vots nuls: 68 1,47% Vots en blanc: 97 2,12% Partit Vots % Regidors

Si no hi ha un moviment d'última hora, Sílvia Orriols serà la nova alcaldessa de. La dirigent d' Aliança Catalana, formació d'extrema dreta , assolirà la batllia aquest dissabte al matí com a llista més votada si no hi ha un acord d'última hora per fer-li un cordó sanitari. A hores d'ara, i després d'una nova reunió del bloc d'esquerres aquest divendres,mantenen la seva proposta de govern i demanen els vots de Junts, fet que la formació ha refusat.Tot plegat després de setmanes deque, de manera forçosa, tenen data límit en el ple d'investidura d'aquest dissabte. Les formacions d'esquerres van ser les primeres a teixir un cordó sanitari contra l'd'Orriols davant la decisió de Junts de no liderar-lo, assolint un pacte de govern que necessitava els vots d'aquesta última formació per poder arribar a l'alcaldia. Els partits progressistes creuen que no és el moment de "vetar projectes polítics" i mantenen el seu acord a tres bandes que implica l'alcaldia pels republicans.Els tres partits van decidir prendre la iniciativa perquè, just després dels comicis del 28-M, Junts va renunciar a liderar l'alternativa a Orriols. Dues setmanes després, però, i com a resposta al pacte de les esquerres, la formació va canviar la seva posició i va assegurar que ara sí que volia liderar el govern de la capital del. Tot plegat es va emmarcar també en un posicionament oficial de la direcció nacional de Junts -malgrat un tuit de- de teixir un cordó sanitari contra l'extrema dreta.Els resultats delvan deixar un escenari inèdit a Ripoll. Orriols i Aliança Catalana van ser la llista més votada amb sis regidors, mentre que Junts i ERC van sumar-ne tres cadascun. El consistori també comptarà amb dos representants del PSC i dos de la CUP, mentre que el tancarà un sol regidor independent. L'aritmètica, doncs, només contemplava una aliança de quatre partits per posar el mur a Orriols. Fet, a només poques hores del ple, molt improbable.

