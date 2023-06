Quins són els perills de menjar directament del tupper?

El ritme frenètic de la setmana laboral dificulta el seguiment d'una dieta sana i equilibrada. Les exigències del dia a dia es poden menjar fàcilment les exigències de salut i, massa sovint, oblidem que, a la feina o a casa, és imprescindible mantenir una alimentació saludable. En aquest escenari, però, elés el principal aliat per combatre les dificultats gastronòmiques. Això sí, si no es tenen en compte alguns factors, pot passar de ser el pitjor enemic.Preparar el dinar a casa i endur-se'l a la feina és una aposta guanyadora. Si bé, cal evitar riscos innecessaris relacionats amb l'aparició de bacteris i partícules tòxiques. Per tal d'evitar inconvenients, el primer pas és fer servir uni no de plàstic, que pot desprendre partícules. Només és segur emprar tuppers de plàstic si porten a la part del darrere el, el qual indica que ha estat sotmès a controls higiènics i tenen el vistiplau de les autoritats sanitàries.Amb tot, però, és recomanable, en comptes d'un tupper. A més, per evitar la proliferació bacteriana, els experts recomanen escalfar el menjara la qual es faria habitualment. Aquesta és la manera de conjugar el possible amb el desitjable, per sobreviure a la setmana laboral.

