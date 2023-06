Completar unpot ser un dels reptes més difícils mentalment. Requereix una gran concentració a la vegada que moltaper saber resoldre'l. Però hi ha persones que tenen un cap diferent i que es proposen fins i tot aconseguir-ho de la manera més ràpida possible. I així és com aquesta mateixa setmana s'ha establert un nou, un noi nord-americà de només 21 anys, ha aconseguit resoldre un cub en la modalitaten un temps total de 3,13 segons. Així, ha superat la marca anterior, que l'havia aconseguit el xinèsen 3,47 segons, 34 milèsimes més que el nou registre.Tot plegat ha ocorregut en un torneig que se celebrava a Long Beach, a Califòrnia. El mateix jove ha compartit les imatges a les xarxes socials, tot recordant que ha batut una marca que s'allargava ja durant quatre anys i mig. Al vídeo s'observa els instants abans de preparació del jove, els tres segons i poc que marquen el rècord i la seva eufòria quan veu que ho ha aconseguit.

